Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак: может, впоследствии уход Медведева будет сказываться на «Зените»

Сергей Семак: может, впоследствии уход Медведева будет сказываться на «Зените»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе Александра Медведева с поста председателя правления санкт-петербургского клуба. Медведев занимал пост президента «Зенита» с февраля 2019 года, его сменил Константин Зырянов.

— Бывший председатель правления «Зенита» Медведев ярко выступал в СМИ — где-то брал удар на себя. С его уходом что-то изменилось в этом плане?
— Может, впоследствии будет сказываться. Сейчас пока разницы не вижу.

— Константин Зырянов может заменить его в этом плане?
— Как я могу ответить на этот вопрос? Посмотрите. Спросите у Зырянова. Он ответит, — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Уволили бы тренера за шесть чемпионств за семь лет?» Накоротке с Семаком
Эксклюзив
«Уволили бы тренера за шесть чемпионств за семь лет?» Накоротке с Семаком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android