Сергей Семак: может, впоследствии уход Медведева будет сказываться на «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе Александра Медведева с поста председателя правления санкт-петербургского клуба. Медведев занимал пост президента «Зенита» с февраля 2019 года, его сменил Константин Зырянов.

— Бывший председатель правления «Зенита» Медведев ярко выступал в СМИ — где-то брал удар на себя. С его уходом что-то изменилось в этом плане?

— Может, впоследствии будет сказываться. Сейчас пока разницы не вижу.

— Константин Зырянов может заменить его в этом плане?

— Как я могу ответить на этот вопрос? Посмотрите. Спросите у Зырянова. Он ответит, — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.