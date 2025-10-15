Ковач — о предстоящем матче Бундеслиги: «Бавария» — фаворит

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался по поводу предстоящего матча своей команды с мюнхенской «Баварией», который состоится 18 октября на стадионе «Арена Мюнхен».

«Мы большой клуб, это нужно признать. Но «Бавария» — рекордсмен. Это команда с наибольшим количеством титулов. У них действительно первоклассные, дорогие игроки. У нас тоже очень хорошие игроки. Вот почему я считаю, что мы топ-команда. Однако «Бавария» находится на другом уровне. Результаты тоже это показывают, и это нужно признать. Мы не хотим расхваливать то, чего нет. Мы хороши, но «Бавария» сейчас лучше. Именно поэтому «Бавария» — фаворит», — приводит слова Ковача официальный сайт Бундеслиги.

После шести сыгранных туров чемпионата «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Дортмундская «Боруссия» расположилась на второй строчке, отставая от лидера на четыре очка.