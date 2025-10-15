Скидки
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
19:30 Мск
Компани о предстоящем матче с «Боруссией»: это классика. Эмоции играют здесь большую роль

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем матче своей команды с дортмундской «Боруссией», который состоится 18 октября на стадионе «Арена Мюнхен».

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
«В таких встречах важна не только форма. Это игра со своим сюжетом, своим смыслом. Она ощущается как дерби, несмотря на большое расстояние между городами. Это классика. Эмоции играют здесь большую роль, нежели в других матчах, и это делает её особенной. Оба матча в прошлом году с «Дортмундом» были хорошими. Мы действовали хорошо, но дважды сыграли вничью. Как только вы приходите на стадион, вы чувствуете, что это особенная игра. В конце концов, три очка важны в любой встрече, но в такой — ещё важнее», — приводит слова Компани официальный аккаунт «Баварии» в социальной сети Х.

После шести сыгранных туров чемпионата «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Дортмундская «Боруссия» расположилась на второй строчке, отставая от лидера на четыре очка.

