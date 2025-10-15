Скидки
Дивеев и Монтес вошли в топ-20 лучших игроков мира по версии CIES по борьбе в воздухе

Дивеев и Монтес вошли в топ-20 лучших игроков мира по версии CIES по борьбе в воздухе
Международный центр спортивных исследований (CIES) на официальном сайте представил список лучших игроков мира по борьбе в воздухе. Защитник «Локомотива» Сесар Монтес (91,4) и футболист ЦСКА Игорь Дивеев (89,7) вошли в топ-20 рейтинга, заняв 11-е и 17-е место соответственно.

Также в топ-50 вошёл футболист «Краснодара» Витор Тормена, который набрал коэффициент 89,1, что позволяет ему занимать 26-е место в рейтинге. На первой строчке оказался защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (100,0).

В текущем сезоне 28-летний Монтес принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. На счету 26-летнего Дивеева 11 игр во всех турнирах и три гола. 29-летний Тормена сыграл 15 матчей во всех турнирах, где сделал одну передачу.

