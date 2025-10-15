Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дженнаро Гаттузо заявил, что уедет из Италии, если сборная не попадёт на ЧМ-2026

Дженнаро Гаттузо заявил, что уедет из Италии, если сборная не попадёт на ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо рассказал, в чём команда может прибавить, а также высказался о своём будущем в случае непопадания сборной на чемпионат мира.

«Если добьюсь цели, то посчитаю это достижением, иначе уеду из Италии. Я и так живу довольно далеко, но придётся уехать ещё дальше. У меня такое чувство, что команда начинает бояться, когда мы пропускаем. В этом плане нам нужно совершенствоваться. Не стоит поддаваться давлению. Над этим нам ещё предстоит поработать, однако остальным я доволен», — приводит слова Гаттузо TUTTO mercato WEB.

Во вторник, 14 октября, сборная Италии обеспечила себе место в плей-офф отбора чемпионата мира — 2026, обыграв Израиль со счетом 3:0 в Удине. После шести проведённых матчей итальянцы занимают второе место в группе I, набрав 15 очков. Лидирует сборная Норвегии с 18 очками.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Израиль
1:0 Ретеги – 45+2'     2:0 Ретеги – 74'     3:0 Манчини – 90+3'    
Материалы по теме
Гаттузо прокомментировал победу сборной Италии в матче с Израилем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android