Дженнаро Гаттузо заявил, что уедет из Италии, если сборная не попадёт на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо рассказал, в чём команда может прибавить, а также высказался о своём будущем в случае непопадания сборной на чемпионат мира.

«Если добьюсь цели, то посчитаю это достижением, иначе уеду из Италии. Я и так живу довольно далеко, но придётся уехать ещё дальше. У меня такое чувство, что команда начинает бояться, когда мы пропускаем. В этом плане нам нужно совершенствоваться. Не стоит поддаваться давлению. Над этим нам ещё предстоит поработать, однако остальным я доволен», — приводит слова Гаттузо TUTTO mercato WEB.

Во вторник, 14 октября, сборная Италии обеспечила себе место в плей-офф отбора чемпионата мира — 2026, обыграв Израиль со счетом 3:0 в Удине. После шести проведённых матчей итальянцы занимают второе место в группе I, набрав 15 очков. Лидирует сборная Норвегии с 18 очками.