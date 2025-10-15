Винисиус предстанет перед судом за нарушение тишины и спокойствия — Mundo Deportivo

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор предстанет перед бразильским судом по обвинению в нарушении тишины и спокойствия граждан во время большой вечеринки, которую он организовал в Рио-де-Жанейро в честь своего дня рождения. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, суду поручено проанализировать совершение мелких правонарушений. Обвинение основано на жалобе соседа поместья, где нападающий сборной Бразилии отпраздновал свое 25-летие.

Согласно иску, на который ссылается Daily O Globo, вечеринка, которая проходила в роскошном поместье, предназначенном для организации крупных мероприятий, таких как свадьбы или корпоративные мероприятия, вызвала много шума и нарушила спокойствие местных жителей.

Заявитель сообщил, что вызвал полицию, которая по приезде попросила присутствующих на вечернике убавить громкость. Винисиус и его гости подчинились приказам полицейских, но, когда те удалились, снова стали шуметь.

Уточняется, что предварительное слушание по этому делу состоится 6 ноября. Согласно бразильскому законодательству, нарушение тишины и спокойствия граждан наказывается в стране лишением свободы на срок от 15 дней до трёх месяцев или уплатой штрафа.