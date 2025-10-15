В КДК РФС отреагировали на слухи, что Соболев продолжает негласно руководить «Торпедо»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил по поводу слухов о совладельце московского «Торпедо» Леониде Соболеве.

«Соболев был совладельцем и председателем совета директоров «Торпедо» — футбольным субъектом. И был отстранён от любой деятельности, связанной с футболом. На сегодняшний день у нас нет информации, что Соболев принимает какое-то участие в делах «Торпедо», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В августе 2025 года основной владелец «Торпедо» Леонид Соболев и гендиректор Валерий Скородумов оказались в СИЗО по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат матчей с участием клуба.