Футбол Новости

Сиссе — о шансах «Марселя» побороться за титул: в этом сезоне нужно быть оптимистом

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Франции Джибриль Сиссе высказался о шансах «Марселя» побороться с «ПСЖ» за титул в этом сезоне.

«Марсель» будет бороться. Я говорю это каждый сезон, потому что болею за «Марсель». Однако в этом сезоне действительно хороший состав, и команда выглядит сильнее. «Марсель» потерял Рабьо, который был ключевым игроком. Но приобрел Игора Пайшао, который действительно хорош. Пьер-Эмерик Обамеянг вернулся. Были некоторые сомнения относительно его способностей, однако нападающий есть нападающий. Когда ты знаешь, как забивать голы, ты можешь забивать голы. Он игрок топ-класса. Пьер-Эмиль Хёйбьерг – в центре. Херонимо Рульи в воротах – он действительно хорош. Я думаю, что в этом сезоне нужно быть оптимистом», — приводит слова Сиссе Get French Football News.

После семи сыгранных туров чемпионата «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Марсель» расположился на второй строчке, отставая от лидера на одно очко.

