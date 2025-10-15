Скидки
Бывший игрок «Реала» Хосе Мануэль Эспиноса скончался в возрасте 66 лет

Бывший испанский футболист, выступавший на позиции защитника, Хосе Мануэль Эспиноса ушёл из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщает пресс-служба мадридского «Реала», за резервный клуб которого выступал игрок.

«Футбольный клуб «Реал», его президент и совет директоров глубоко сожалеют о кончине Хосе Мануэля Эспиносы, игрока «Кастильи» в течение пяти сезонов с 1977 по 1982 год. Он дебютировал за «Реал» в сезоне-1981/1982.

Клуб выражает свои соболезнования его семье, близким, товарищам по команде и клубам, а также всем болельщикам «Реала». Хосе Мануэль Эспиноса скончался в возрасте 66 лет. Упокой Господи его душу», — говорится в заявлении клуба.

