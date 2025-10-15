Скидки
«Барселона» и «Реал» поборются за Деотшанкюля Юпамекано

Аудио-версия:
«Реал» и «Барселона» предпринимают попытки подписать 26-летнего французского защитника «Баварии» Деотшанкюля Юпамекано. Клубы высоко ценят центрального защитника и могут столкнуться на трансферном рынке за его подписание, сообщает Foot Mercato.

Контракт «Баварии» с французом истекает в конце сезона, и переговоры о его продлении зашли в тупик и больше не продвигаются. Ранее сообщалось, что рассматривается возможность долгосрочного контракта, но полученное предложение не соответствует требованиям игрока. Также к игроку проявляют интерес «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Футболист перешёл в «Баварию» летом 2021 года из «РБ Лейпциг» за € 60 млн. В нынешнем сезоне Юпамекано принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

