Семак: Глушенков назвал Карпина «своим в доску»? Каждый вправе высказывать своё мнение

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова нападающего команды Максима Глушенкова, который назвал возглавляющего сборную России Валерия Карпина «своим в доску».

— Глушенков назвал Карпина «своим в доску». Может ли Максим сказать о вас такие же слова?

— Не буду комментировать ничьи слова. Каждый человек вправе высказывать своё мнение о том или ином событии и ситуации. Он сказал. Я при чём тут? Спросите у Максима, — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

За сборную России Глушенков сыграл семь встреч, в которых забил три гола. Карпин работает в качестве главного тренера российской национальной команды с 2021 года. За этот период под его руководством сборная провела 28 матчей во всех турнирах, в которых 20 раз победила, семь раз сыграла вничью и один раз потерпела поражение.