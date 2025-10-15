Сиссе — об игре «Ливерпуля»: иногда всё идёт не так, но нужно сохранять позитивный настрой

Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе высказался о неудачной серии «Ливерпуля» и вариантах преодоления данного спада.

«Из таких ситуаций можно выбраться, сохраняя единство и фокусируясь на цели. Талант есть, и игроки умеют играть. Иногда всё идёт не так, как хотелось бы, но нужно сохранять позитивный настрой, сосредоточиться на том, что нужно делать, и не слушать, что говорят другие. Нужно быть глухим ко всем негативным комментариям и продолжать работать, сохраняя концентрацию», — приводит слова Сиссе Get French Football News.

«Ливерпуль» находится не в лучшей форме и проиграл последние три матча во всех турнирах: «Кристал Пэлас» (1:2) и «Челси» (1:2) в Премьер-лиге, а также «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов.