«Пусть это будет уроком». Каземиро высказался о поражении Бразилии от Японии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро прокомментировал поражение от национальной команды Японии в товарищеском матче. Бразилия упустила преимущество в два мяча и проиграла японским футболистам со счётом 2:3.

«Возможно, мы свели на нет все наши усилия за 45 минут. Так что пусть это будет уроком: чемпионат мира уже здесь. Нам нужно играть на высоком уровне, неважно, против Японии или кого-то другого, ведь 45 минут могут лишить вас детской мечты», — приводит слова Каземиро AS.

Ранее в рамках октябрьского сбора национальная команда Бразилии 10 октября разгромила сборную Южной Кореи со счётом 5:0.