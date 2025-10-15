«Пусть это будет уроком». Каземиро высказался о поражении Бразилии от Японии
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро прокомментировал поражение от национальной команды Японии в товарищеском матче. Бразилия упустила преимущество в два мяча и проиграла японским футболистам со счётом 2:3.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 13:30 МСК
Япония
Окончен
3 : 2
Бразилия
0:1 Энрике – 26' 0:2 Мартинелли – 32' 1:2 Минамино – 52' 2:2 Накамура – 62' 3:2 Уэда – 71'
«Возможно, мы свели на нет все наши усилия за 45 минут. Так что пусть это будет уроком: чемпионат мира уже здесь. Нам нужно играть на высоком уровне, неважно, против Японии или кого-то другого, ведь 45 минут могут лишить вас детской мечты», — приводит слова Каземиро AS.
Ранее в рамках октябрьского сбора национальная команда Бразилии 10 октября разгромила сборную Южной Кореи со счётом 5:0.
