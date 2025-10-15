Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник сборной Франции Коман рассказал, в каком случае не захочет ехать на ЧМ

Полузащитник сборной Франции Коман рассказал, в каком случае не захочет ехать на ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

29-летний французский полузащитник сборной Франции и клуба «Аль-Наср» Кингсли Коман рассказал, в каком случае предпочтёт пропустить чемпионат мира — 2026. Футболист объяснил свою точку зрения, приведя в пример чемпионат Европы — 2024. На этом турнире Коман сыграл 15 минут в матче группового этапа с Нидерландами (0:0).

«Есть два вида чемпионатов мира: первый, который восхищает, и второй — он ощущается иначе. Я бы даже предпочёл не ехать на чемпионат мира, чтобы дать возможность проявить себя молодому игроку, вместо того чтобы приехать туда и ничего не делать.

После чемпионата Европы я был не очень доволен, это правда. Я должен был поговорить с тренером о том, как я это воспринимаю, но во время турнира этого не случилось, поскольку было мало времени. Мне пришлось держать эту проблему в себе, но она была решена, когда мы всё-таки поговорили. Он понял, о чём я думал, а я — его точку зрения», — сказал Коман в интервью для L’Équipe.

Материалы по теме
Гениальный гол Мбаппе в стиле Месси! Но главное кино — камбэк и «ножницы» ветерана Франции
Видео
Гениальный гол Мбаппе в стиле Месси! Но главное кино — камбэк и «ножницы» ветерана Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android