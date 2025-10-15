Полузащитник сборной Франции Коман рассказал, в каком случае не захочет ехать на ЧМ

29-летний французский полузащитник сборной Франции и клуба «Аль-Наср» Кингсли Коман рассказал, в каком случае предпочтёт пропустить чемпионат мира — 2026. Футболист объяснил свою точку зрения, приведя в пример чемпионат Европы — 2024. На этом турнире Коман сыграл 15 минут в матче группового этапа с Нидерландами (0:0).

«Есть два вида чемпионатов мира: первый, который восхищает, и второй — он ощущается иначе. Я бы даже предпочёл не ехать на чемпионат мира, чтобы дать возможность проявить себя молодому игроку, вместо того чтобы приехать туда и ничего не делать.

После чемпионата Европы я был не очень доволен, это правда. Я должен был поговорить с тренером о том, как я это воспринимаю, но во время турнира этого не случилось, поскольку было мало времени. Мне пришлось держать эту проблему в себе, но она была решена, когда мы всё-таки поговорили. Он понял, о чём я думал, а я — его точку зрения», — сказал Коман в интервью для L’Équipe.