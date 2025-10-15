Вратарь «Ювентуса» Пинсольо, получивший травму, прошёл медобследование

35-летний итальянский вратарь «Ювентуса» Карло Пинсольо, получивший травму на тренировке 14 октября, прошёл рентгенологическое обследование, сообщает официальный сайт клуба.

Результаты выявили разрыв средней и высокой степени в медиальной близнецовой мышце левой ноги. Через две недели игрок пройдёт повторное обследование, чтобы определить точные сроки восстановления.

Пинсольо является запасным вратарём «Ювентуса» и в нынешнем сезоне не провёл ни одного матча за клуб.

После шести сыгранных туров Серии А «Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 12 очков, отставая от лидирующего «Наполи» на три очка.