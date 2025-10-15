Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Ювентуса» Пинсольо, получивший травму, прошёл медобследование

Вратарь «Ювентуса» Пинсольо, получивший травму, прошёл медобследование
Комментарии

35-летний итальянский вратарь «Ювентуса» Карло Пинсольо, получивший травму на тренировке 14 октября, прошёл рентгенологическое обследование, сообщает официальный сайт клуба.

Результаты выявили разрыв средней и высокой степени в медиальной близнецовой мышце левой ноги. Через две недели игрок пройдёт повторное обследование, чтобы определить точные сроки восстановления.

Пинсольо является запасным вратарём «Ювентуса» и в нынешнем сезоне не провёл ни одного матча за клуб.

После шести сыгранных туров Серии А «Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 12 очков, отставая от лидирующего «Наполи» на три очка.

Материалы по теме
Официально
Защитнику «Ювентуса» диагностировали разрыв мениска, он перенесёт операцию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android