Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
19:30 Мск
Футбол

Родина — Челябинск, результат матча 15 октября 2025, счет 0:0 (4:5 пен.), Кубок России 2025/2026

«Челябинск» одержал победу над «Родиной» в серии пенальти в матче Кубка России
Комментарии

Сегодня, 15 октября, завершился матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между московской «Родиной» и «Челябинском». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена Химки» в Химках, одержали гости со счётом 0:0 (5:4 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
15 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
0 : 0
4 : 5
Челябинск
Челябинск

В основное время команды не смогли открыть счёт в матче. В серии пенальти сильнее оказались футболисты челябинской команды.

В следующем раунде Пути регионов Кубка России «Челябинск» встретится с победителем пары «Чайка» — «КАМАЗ».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
