«Челябинск» одержал победу над «Родиной» в серии пенальти в матче Кубка России

Сегодня, 15 октября, завершился матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между московской «Родиной» и «Челябинском». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена Химки» в Химках, одержали гости со счётом 0:0 (5:4 пен.).

В основное время команды не смогли открыть счёт в матче. В серии пенальти сильнее оказались футболисты челябинской команды.

В следующем раунде Пути регионов Кубка России «Челябинск» встретится с победителем пары «Чайка» — «КАМАЗ».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).