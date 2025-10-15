Гарри Кейн отреагировал на выход сборной Англии на чемпионат мира — 2026

Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн отреагировал на досрочный выход своей национальной команды на чемпионат мира — 2026 по итогам группового этапа европейской квалификации. Англичане оформили выход на мировое первенство после матча с Латвией (5:0).

«Какой вечер! Чемпионат мира — 2026, мы уже идём! Горжусь тем, как мы прошли через эту группу, и тем, как мы добились своего этим вечером!» — написал Кейн в соцсетях.

После шести встреч в отборочной группе К англичане лидируют с 18 очками, одержав победы во всех матчах отборочного цикла к этому моменту. В своих оставшихся встречах группы K англичане примут на своём поле Сербию 13 ноября и сыграют в гостях с Албанией 16 ноября.