Тренерский штаб Дмитрия Парфёнова ушёл из московского «Торпедо»

Московское «Торпедо» на официальном сайте объявило об уходе тренерского штаба Дмитрия Парфёнова из клуба, ранее команду покинул и сам главный тренер.

В число специалистов, покинувших автозаводцев по обоюдному согласию сторон, вошли старший тренер Юрий Ковтун, тренер Александр Павленко, тренер-аналитик Дмитрий Столбиков, тренер по физподготовке Александр Шуленин и тренер вратарей Александр Мельников.

Ранее новым главным тренером чёрно-белых стал Олег Кононов, уже работавший с чёрно-белыми в нынешнем сезоне. На данный момент московская команда с 10 очками замыкает турнирную таблицу Pari Первой лиги.