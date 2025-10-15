Скидки
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренерский штаб Дмитрия Парфёнова ушёл из московского «Торпедо»

Комментарии

Московское «Торпедо» на официальном сайте объявило об уходе тренерского штаба Дмитрия Парфёнова из клуба, ранее команду покинул и сам главный тренер.

В число специалистов, покинувших автозаводцев по обоюдному согласию сторон, вошли старший тренер Юрий Ковтун, тренер Александр Павленко, тренер-аналитик Дмитрий Столбиков, тренер по физподготовке Александр Шуленин и тренер вратарей Александр Мельников.

Ранее новым главным тренером чёрно-белых стал Олег Кононов, уже работавший с чёрно-белыми в нынешнем сезоне. На данный момент московская команда с 10 очками замыкает турнирную таблицу Pari Первой лиги.

