Гюлер: если однажды Алонсо попросит меня стать вратарём — я пойду и куплю перчатки

20-летний крайний нападающий мадридского «Реала» Арда Гюлер рассказал о своём отношении к главному тренеру команды Хаби Алонсо и заявил, что готов выполнять любые функции на поле, которые ему поручат.

«Я полностью доверяю планам Хаби Алонсо. Если однажды он скажет мне играть на позиции вратаря, я куплю перчатки!» — приводит слова Гюлера L’Équipe.

В текущем сезоне Гюлер провёл за мадридский клуб 10 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Его трудовое соглашение с мадридским «Реалом» действует до 2029 года. По информации, предоставленной интернет-порталом Тransfermarkt, стоимость игрока оценивается в € 45 млн.

