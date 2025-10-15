Определены 25 финалистов ежегодной премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку в Европе, сообщает Tuttosport.

В список финалистов Golden Boy 2025 вошли: Пау Кубарси («Барселона»), Дезире Дуэ и Уоррен Заир-Эмери, Сенни Маюлу (все — «ПСЖ»), Арда Гюлер, Франко Мастантуоно, Дин Хёйсен (все — «Реал» Мадрид), Эстевао, Йоррел Хато (оба — «Челси»), Франческо Пио Эспозито («Интер»), Майлз Льюис-Скелли, Итан Нванери (оба — «Арсенал»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Жеовани Кенда («Спортинг»), Лени Йоро («Манчестер Юнайтед»), Нико О'Райли («Манчестер Сити»), Элисс Бен-Сегир («Байер»), Виктор Фрохольдт, Родригу Мора (оба — «Порту»), Лукас Бергвалль, Арчи Грей (оба — «Тоттенхэм Хотспур»), Мамаду Сарр («Страсбург»), Джоб Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Джованни Леони («Ливерпуль»), Александар Станкович («Брюгге»).

Лидером гонки за премию считается Дезире Дуэ после двух голов в финале Лиги чемпионов. Среди других претендентов — Пау Кубарси и Майлз Льюис-Скелли.

Премия вручается ежегодно лучшему игроку в возрасте до 21 года, который выступает в европейских футбольных лигах и не выигрывал данную награду ранее.

Победителем премии прошлого года является игрок «Барселоны» Ламин Ямаль.