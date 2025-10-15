«КАМАЗ» переиграл «Чайку» в матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России

Завершён матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Чайка» (Песчанокопское) и «КАМАЗ» (Набережные Челны). Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе имени Ивана Чайки (Песчанокопское). В качестве главного арбитра матча выступил Ярослав Хромей (Воронеж).

У гостей Виталий Семенов забил на третьей минуте, а на 40-й минуте он оформил дубль. У хозяев отличился Николай Ищенко на 59-й минуте. На 90+4-й минуте третий мяч «КАМАЗа» забил Даниил Моторин.

В следующем раунде «КАМАЗ» встретится с «Челябинском», который на данной стадии турнира переиграл московскую «Родину» (0:0, 5:4 пен.). Матчи следующего раунда турнира состоятся в период с 28 по 30 октября.