Поконьоли — о решении возглавить «Монако»: этот проект меня привлёк

38-летний экс-футболист сборной Бельгии Себастьен Поконьоли прокомментировал своё решение возглавить «Монако», а также высказался о первой тренировке в клубе.

«Первая тренировка прошла хорошо. Футболисты вернулись после нескольких дней отпуска, да ещё и с новым тренером, поэтому было много напряжения, естественное желание показать себя. Мне пришлось их немного успокоить. Спортивный проект меня привлёк. Смелый подход вселяет в меня уверенность, что большой французский клуб может быть заинтересован в молодом тренере из Бельгии», — приводит слова Поконьоли Get French Football News.

Тренер возглавил «Монако» 10 октября, сменив на этом посту австрийца Ади Хюттера.