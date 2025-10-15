Бывший игрок «Реала» Гарет Бэйл признался, что боялся банкротства

Бывший футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл заявил, что всегда боялся стать банкротом, поэтому сознательно старался не жить роскошно и сосредоточился на том, что с ним будет после завершения футбольной карьеры.

«Была одна вещь, которая всегда меня пугала. Читаешь статьи о том, что когда люди прощаются с профессиональным спортом, то банкротятся. Они не умеют управлять своими деньгами, не знают, как жить дальше.

Полагаю, что многие спортсмены ведут роскошный образ жизни. Я стараюсь этого не делать. Всегда думал о том, какой будет моя жизнь после футбола. Когда закончу, я перестану получать зарплату. Как люди тогда перестраивают свою жизнь?

Поэтому я с самого начала старался диверсифицировать свои доходы. У меня всегда была идея, что я буду инвестировать свои деньги в разные вещи. Если одна опора будет срублена и не сработает, всё здание не рухнет», — приводит слова Бэйла Marca со ссылкой на Front Office Sports.