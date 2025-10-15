Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шинник — Нефтехимик, результат матча 15 октября 2025, счет 1:1 (3:5 пен.), Кубок России 2025/2026

«Нефтехимик» переиграл «Шинник» в 1/16 финала Пути регионов Кубка России
Комментарии

Окончен матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Шинник» (Ярославль) и «Нефтехимик» (Нижнекамск). В основное время команды сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались нижнекамцы — 5:3. Встреча состоялась на стадионе «Шинник» (Ярославль, Россия). В качестве главного арбитра матча выступил Владимир Шамара (Ростов-на-Дону, Россия).

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
15 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 1
3 : 5
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Стефанович – 11'     1:1 Никитин – 85'    

Илья Стефанович вывел хозяев поля вперёд на 11-й минуте, Андрей Никитин сравнял счёт на 85-й минуте. В серии пенальти победил «Нефтехимик».

В следующем раунде «Нефтехимик» встретится с «Уфой». Матчи следующего раунда турнира состоятся в период с 28 по 30 октября.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Уфа» в серии пенальти обыграла «Енисей» в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android