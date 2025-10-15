«Нефтехимик» переиграл «Шинник» в 1/16 финала Пути регионов Кубка России

Окончен матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Шинник» (Ярославль) и «Нефтехимик» (Нижнекамск). В основное время команды сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались нижнекамцы — 5:3. Встреча состоялась на стадионе «Шинник» (Ярославль, Россия). В качестве главного арбитра матча выступил Владимир Шамара (Ростов-на-Дону, Россия).

Илья Стефанович вывел хозяев поля вперёд на 11-й минуте, Андрей Никитин сравнял счёт на 85-й минуте. В серии пенальти победил «Нефтехимик».

В следующем раунде «Нефтехимик» встретится с «Уфой». Матчи следующего раунда турнира состоятся в период с 28 по 30 октября.