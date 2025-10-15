Скидки
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Самое странное увольнение». Дмитрий Парфёнов высказался об отставке из «Торпедо»

Аудио-версия:
Бывший главный тренер «Торпедо» Дмитрий Парфёнов прокомментировал свою отставку из московского клуба. Об увольнении специалиста стало известно сегодня, 15 октября. Парфёнов работал тренером «Торпедо» с 13 сентября 2025 года.

— Для вас сегодняшняя новость — полная неожиданность?
— Сборная отыграла, новости закончились — ну и вот теперь другие новости. Конечно, для меня это было неожиданно.

— В клубе вам объяснили своё решение?
— Никто ничего не объяснял. Просто озвучили, и всё.

— Есть догадки о причинах?
— Есть решение, и для меня оно необъяснимо.

— Это самое странное увольнение в вашей практике?
— Для меня — да. Что тут комментировать? Странное — и всё. Раскручивать эту ситуацию я не готов.

— Обидно, что не дали поработать?
— Слово «обидно», наверное, неправильное. Мы честно делали своё дело. По-другому никак, — рассказал Парфёнов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После 14 туров Лиги Pari «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

