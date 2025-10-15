«Самое странное увольнение». Дмитрий Парфёнов высказался об отставке из «Торпедо»

Бывший главный тренер «Торпедо» Дмитрий Парфёнов прокомментировал свою отставку из московского клуба. Об увольнении специалиста стало известно сегодня, 15 октября. Парфёнов работал тренером «Торпедо» с 13 сентября 2025 года.
— Для вас сегодняшняя новость — полная неожиданность?
— Сборная отыграла, новости закончились — ну и вот теперь другие новости. Конечно, для меня это было неожиданно.
— В клубе вам объяснили своё решение?
— Никто ничего не объяснял. Просто озвучили, и всё.
— Есть догадки о причинах?
— Есть решение, и для меня оно необъяснимо.
— Это самое странное увольнение в вашей практике?
— Для меня — да. Что тут комментировать? Странное — и всё. Раскручивать эту ситуацию я не готов.
— Обидно, что не дали поработать?
— Слово «обидно», наверное, неправильное. Мы честно делали своё дело. По-другому никак, — рассказал Парфёнов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
После 14 туров Лиги Pari «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 10 очков.