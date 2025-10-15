Дмитрий Парфёнов обратился к болельщикам «Торпедо» после увольнения из клуба

Экс главный тренер московского «Торпедо» Дмитрий Парфёнов поблагодарил болельщиков клуба.

«Итоги подводить надо, когда есть какой-то определённый этап, а не месяц. Тем более сейчас эмоции ещё не остыли. Мы не брали команду на первом-втором месте. Понятно, на эмоциях можно было одну-две игры выиграть. Но даже после этих нескольких недель чувствовалось, что команда приходит в себя и всё лучше понимает наши требования и друг друга. В этом нет сомнений. Тем более сейчас подряд три домашних матча: один в Кубке и два — в чемпионате. Там всё в руках «Торпедо». Что теперь говорить: перевернули страницу — пошли дальше. Хотелось бы поблагодарить торпедовских болельщиков. Они верили в нас, и мы постоянно ощущали с их стороны поддержку. Спасибо им большое!» — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.