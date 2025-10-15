Скидки
Стало известно, какие специалисты вошли в тренерский штаб Кононова в «Торпедо»

Московское «Торпедо» на официальном сайте объявило, какие специалисты вошли в тренерский штаб Олега Кононова, который вернулся в клуб.

Помощниками Кононова в московской команде стали старший тренер Павел Кирильчик, тренер Виталий Яцко, тренеры по физподготовке Рамиль Шарипов и Дмитрий Горяинов и тренер вратарей Игорь Телков.

Ранее главным тренером чёрно-белых был Дмитрий Парфёнов. На данный момент московская команда с 10 очками замыкает турнирную таблицу Pari Первой лиги. Олег Кононов ранее уже работал с автозаводцами в нынешнем сезоне, он возглавлял «Торпедо» с января 2024 года. В августе 2025-го специалист покинул клуб.

