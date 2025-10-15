Скидки
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Де Йонг — о своей зарплате: приводимые цифры преувеличены

Де Йонг — о своей зарплате: приводимые цифры преувеличены
Комментарии

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался по поводу своей зарплаты в клубе.

«Я не скажу вам, сколько я зарабатываю, но об этом много говорят, и приводимые цифры преувеличены, это совсем не так. И это повлияло на то, как меня оценивают», — приводит слова де Йонга Foot mercato.

«Барселона» продлила трудовое соглашение с полузащитником 15 октября до 2029 года. Футболист перешёл из «Аякса» в 2019 году за € 85 млн. В составе сине-гранатовых де Йонг провёл 267 матчей, забив 19 голов и отдав 24 результативные передачи. Он также дважды становился чемпионом Испании (2023 и 2025), дважды выигрывал Кубок Испании (2021 и 2025) и дважды — Суперкубок Испании (2023 и 2025). В текущем сезоне футболист сыграл за клуб восемь встреч во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

