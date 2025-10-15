Главного тренера «Челси» оштрафовали и дисквалифицировали на один матч

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска получил дисквалификацию на один матч и был оштрафован на £ 8 тыс. за удаление во встрече с «Ливерпулем» (2:1). Форвард лондонцев Эстевао забил гол на 95-й минуте, после чего главный тренер побежал праздновать вместе с игроками и трибунами. Главный арбитр Энтони Тейлор показал специалисту красную карточку.

«Энцо Мареска получил одноматчевую дисквалификацию и штраф в размере £ 8 тыс. за неподобающее поведение во время встречи Премьер-лиги между «Челси» и «Ливерпулем» в субботу, 4 октября. Утверждалось, что тренер действовал неподобающим образом и/или использовал оскорбительные и/или нецензурные слова и/или поведение во время матча, что привело к его удалению примерно на 96-й минуте. Впоследствии Энцо Мареска признал вину и принял стандартный штраф», – говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии.

18 октября «Челси» сыграет на выезде с «Ноттингем Форест».