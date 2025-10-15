Президент «Марселя» — о решении подписать Гринвуда: время рассудит

Президент «Марселя» Пабло Лонгория высказался о решении подписать контракт с 24-летним английским нападающим Мэйсоном Гринвудом.

«Мы взяли много информации из всех клубов, в которых он играл, о том, какая была ситуация и что произошло. В этот момент вы пользуетесь ситуацией на рынке, потому что вы знаете, что он суперталантлив и у вас есть эта возможность из-за обстоятельств, которые сложились в прошлом. Время рассудит, и именно сегодня оно расставит всё по местам», — приводит слова Лонгории Sports Business.

Гринвуд перешёл в «Марсель» из «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года за € 32 млн. В 2022 году против игрока были выдвинуты серьёзные обвинения в попытке изнасилования и нападении, которые были сняты в феврале 2023 года.

Англичанин, получивший ямайский паспорт, в этом сезоне забил три гола за «Марсель» в Лиге 1 и Лиге чемпионов.