Экс-голкипер ЦСКА Крамаренко: пожелал бы сыну или внуку карьеру вратаря? Точно нет

Бывший голкипер ЦСКА Дмитрий Крамаренко рассказал, почему не хотел бы, чтобы его дети или внуки строили вратарскую карьеру.

— Вы бы сыну или внуку желали карьеру вратаря?

— Точно нет. Такие, как Акинфеев, рождаются раз в 100 лет. Психологически быть вратарём невероятно сложно. Огромная ответственность! Ты то и дело пропускаешь, а ещё ты можешь пустить «бабочку»… Яшин не мог играть на домашнем стадионе после ошибки в игре за сборную — трибуны его освистывали. Хотя это даже ошибкой не было! Играл только на выездах. Помогала рыбалка, — приводит слова Крамаренко Sport24.

На данный момент Крамаренко работает тренером вратарей армейцев.