Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
19:30 Мск
Ромелу Лукаку сообщил о вымогательстве со стороны родственников из-за похорон отца

Нападающий «Наполи» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку опубликовал заявление, в котором сообщил о вымогательстве и давлении со стороны некоторых родственников из-за похорон их отца Роджера. О смерти отца футболиста стало известно 29 сентября. Изначально проведение похорон должно было пройти в Бельгии в пятницу, однако они состоятся в ДР Конго.

«Как вы, возможно, знаете, мы планировали провести похороны в эту пятницу. Однако из-за определённых решений, принятых в Киншасе, они состоятся не в Бельгии, а там. Мы сделали всё возможное, чтобы перевезти его прах в Европу. К нашему глубочайшему сожалению, мы столкнулись с ситуацией, когда некоторые члены семьи начали заниматься настоящим вымогательством.

Если бы наш отец был сегодня с нами, он бы никогда этого не принял! Нам невыносимо больно, что мы не можем с достоинством проводить его в последний путь. Но определённые люди решили этому помешать. Теперь мы понимаем, почему наш отец ограждал нас от многих родственников», — говорится в заявлении, опубликованном на странице Лукаку в социальной сети.

