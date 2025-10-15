«Интер» заинтересован в подписании Марка Гехи — Get French Football News

«Интер» проявляет интерес к 25-летнему английскому центральному защитнику «Кристал Пэлас» Марку Гехи, сообщает Get French Football News.

Миланский клуб известен своей охотой за свободными агентами и теперь нацелился на игрока сборной Англии. Сам игрок открыт для интереса «Интера», но пока не принял решения о своём будущем и не считает переезд в Италию приоритетом. Контракт Гехи истекает в конце сезона, и продление является маловероятным.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн. В нынешнем сезоне игрок провёл 11 матчей в составе «Кристал Пэлас», в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.