«Там мы испытали настоящий культурный шок». Вратарь «Сочи» Рудаков — о путешествиях

Голкипер «Сочи» Максим Рудаков поделился впечатлениями от стран мира, которые он посетил. Ранее футболист выступал за ХИК и «Хонку» из Финляндии.

– Знаю, что вы любите путешествовать по Азии. Где вам особенно понравилось и почему?

– Мы с супругой в принципе любим путешествовать, но да, в последнее время много бываем в Азии. Конечно, хочется выделить Японию. Это классная страна со своими интересными моментами: это и культурные ценности, и инновации. Однако именно для меня особняком стоит Южная Корея, потому что это была наша первая страна в Азии и там мы испытали настоящий культурный шок. Мы всё-таки недооцениваем Азию и не понимаем, что там и как, а когда приезжаем, получаем вау-эффект. Всё выглядит странно, шокирующе, но очень интересно!

– Я тоже была в Южной Корее и столкнулась с тем, что корейцы пытаются заговорить с иностранцами. У вас было что-то подобное?

– Меня там фотографировали. Детишки в основном. Они когда видят высокого иностранца, ещё и бородатого, начинают фотографировать. Для них это что-то новенькое, потому что у них вообще культура другая. Они все гладковыбритые, не особенно высокие.

– А где, не в Азии, вам тоже очень понравилось?

– Назову Фарерские острова. Я был там, когда ХИК играл в квалификации Лиги чемпионов против «Викингура». Побывать там было очень интересно и впечатляюще. На Фарерских островах очень зелено, там всё время держится одна погода. Как мне рассказывали, это из-за Гольфстрима. Мне кажется, каждому стоит там побывать, посмотреть.

– Вы успели, помимо стадиона и дороги на него, что-то посмотреть?

– Честно говоря, именно в городе я недолго пробыл. Мы жили недалеко от стадиона, на такой интересной возвышенности, откуда были видны дома, где вместо крыш озеленение. Это очень странно выглядит, потому что у нас такого нет. Там могут гулять какие-то животные. Очень необычно, — приводит слова Рудакова «Спорт день за днём».