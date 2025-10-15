Роналду высказался о своём рекорде по голам в отборочных турнирах чемпионатов мира

40-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свой очередной рекорд, установленный в отборочном матче УЕФА к чемпионату мира — 2026 с Венгрией (2:2). Форвард отметился дублем, который позволил ему установить новый мировой рекорд по количеству голов в квалификациях к ЧМ за карьеру.

«Не секрет, что представлять национальную команду значит для меня очень много, и поэтому я очень горжусь тем, что мне удалось достичь этой уникальной вехи для Португалии. Спасибо всем, кто помог мне добраться сюда. Увидимся в ноябре, чтобы завершить отбор на чемпионат мира!» — написал Роналду в социальной сети Х.

За два тура до окончания отборочного турнира Португалия лидирует в отборочной группе F, набрав 10 очков в четырёх матчах, ближайший преследователь Венгрия отстаёт на пять очков. Победитель группы получает прямую путёвку на турнир, сборная со второго места продолжит борьбу в стыковых встречах.