Главная Футбол Новости

Роналду высказался о своём рекорде по голам в отборочных турнирах чемпионатов мира

Роналду высказался о своём рекорде по голам в отборочных турнирах чемпионатов мира
Аудио-версия:
Комментарии

40-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свой очередной рекорд, установленный в отборочном матче УЕФА к чемпионату мира — 2026 с Венгрией (2:2). Форвард отметился дублем, который позволил ему установить новый мировой рекорд по количеству голов в квалификациях к ЧМ за карьеру.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
Венгрия
0:1 Ат. Салаи – 8'     1:1 Роналду – 22'     2:1 Роналду – 45+3'     2:2 Собослаи – 90+1'    

«Не секрет, что представлять национальную команду значит для меня очень много, и поэтому я очень горжусь тем, что мне удалось достичь этой уникальной вехи для Португалии. Спасибо всем, кто помог мне добраться сюда. Увидимся в ноябре, чтобы завершить отбор на чемпионат мира!» — написал Роналду в социальной сети Х.

За два тура до окончания отборочного турнира Португалия лидирует в отборочной группе F, набрав 10 очков в четырёх матчах, ближайший преследователь Венгрия отстаёт на пять очков. Победитель группы получает прямую путёвку на турнир, сборная со второго места продолжит борьбу в стыковых встречах.

