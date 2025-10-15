Скидки
Главная Футбол Новости

Планы по строительству нового стадиона «Ромы» будут представлены к концу года
Городской совет Рима подтвердил, что планы по строительству нового стадиона «Ромы» будут представлены к концу года, чтобы уложиться в сроки, установленные УЕФА для потенциальных мест проведения чемпионата Европы — 2032, сообщает Football Italia.

Городской совет Рима встретился с представителями футбольного клуба «Рома» в среду, 15 октября. Встреча, которая длилась около 1,5 часа, прошла в целом позитивно. И клуб, и город согласны со своими планами по строительству нового стадиона, способного принимать матчи Евро-2032.

«Рома» планировала построить новый стадион уже несколько лет. Генеральный директор Лоренцо Витали подтвердил, что идея близка к воплощению.

