Воспитанник «Зенита» Рудаков рассказал, почему не смог закрепиться в родном клубе

Вратарь «Сочи» Максим Рудаков рассказал, почему не смог закрепиться в составе «Зенита», воспитанником которого он является. Ранее футболист выступал за ХИК и «Хонку» из Финляндии.

– Чего вам не хватало в период, когда вы играли в системе «Зенита»? Почему именно в Финляндии получилось выйти на новый уровень?

– На тот момент я был молодым вратарём, а моими конкурентами – Лодыгин, Кержаков и Малафеев. Я просто не был готов играть за «Зенит». Поэтому я и уехал играть в другой клуб. Адекватно оценил свои силы.

Просто так сложились обстоятельства, что у меня появился вариант в Финляндии. Вообще, я ехал во вторую команду ХИКа, но так получилось, что меня увидели тренер вратарей и главный тренер основной команды и пригласили на просмотр. Там я зарекомендовал себя и подписал контракт с основной.

– Жалеете, что так и не дебютировали за основную команду «Зенита»?

– По прошествии лет думаю, что хотелось бы, чтобы получилось на тот момент сыграть, но прямо какого-то сожаления нет. Было бы, конечно, классно.

– Вас вдохновляет, например, история Дениса Терентьева, который сейчас вернулся в систему клуба, играет за «Зенит-2»? Может, что-то подобное произойдёт и с вами?

– Конечно, выглядит красиво. Я за Дениса очень рад. Мы с ним на связи. Что касается меня, всё возможно. Это жизнь, — приводит слова Рудакова «Спорт день за днём».