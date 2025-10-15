«Арсенал» выиграл у «Сокола» в матче Кубка России

Завершился матч пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Арсенал» (Тула) и «Сокол» (Саратов). Команды играли на стадионе «Арсенал» (Тула). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андрей Прокопов из Ярославля. Матч закончился победой хозяев поля 1:0.

Единственный мяч на 36-й минуте встречи забил нападающий «Арсенала» Максим Максимов.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одержали победу со счётом 4:3.