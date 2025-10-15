Экс-вратарь «МЮ» Фостер рассказал, какой опытный игрок нужен сборной Англии на ЧМ-2026

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер полагает, что 35-летний полузащитник «Брентфорда» Джордан Хендерсон за счёт своего опыта сможет помочь сборной Англии на чемпионате мира — 2026. Хавбек играет за «трёх львов» с 2010 года.

«Такие парни нужны. Бо́льшая часть игроков в нынешней сборной — это молодые ребята, а чемпионат мира — большой опыт, которому сопутствует огромное напряжение.

Очень много людей наблюдают за тобой, вам нужны такие личности, как Джордан Хендерсон, чтобы всё было в порядке. Все полагаются на него. Он капитан команды, хоть и без официального статуса такового. А ещё иногда он почти как тренер.

Если сборная Англии будет играть в пятницу вечером, а на субботу назначена тренировка, то Хендерсон станет тем парнем, который будет вести всех за собой во время субботнего занятия, чтобы все двигались в верном направлении», — сказал Фостер в интервью для talkSPORT.