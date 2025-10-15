Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 15 октября, календарь, таблица

Сегодня, 15 октября, состоялись матчи 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня прошли пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 1/16 финала Пути регионов Кубка России на 15 октября:

«Енисей» (Красноярск) – «Уфа» — 1:1 (3:5 пен.);

«Родина» (Москва) – «Челябинск» — 0:0 (4:5 пен.);

«Чайка» (Песчанокопское) – «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 1:3;

«Шинник» (Ярославль) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:1 (3:5 пен.);

«Арсенал» (Тула) – «Сокол» (Саратов) — 1:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА взял Суперкубок страны, одолев «Краснодар».