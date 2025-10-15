Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Акинфеев объявил о скором выходе автобиографии

Игорь Акинфеев объявил о скором выходе автобиографии
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил о скором выходе автобиографии. Книга 39-летнего голкипера под названием «Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» официально поступит в продажу 6 ноября.

«Друзья, сегодня у меня особенный, волнительный день. Выходит моя автобиографическая книга.

Всё началось с банальной, но давней идеи разобраться в себе, собрать воедино все события и воспоминания. Да, может, глупо, но изначально действительно хотелось скорее поковыряться у себя в голове, нежели сделать что-то «напоказ». Но задумка превратилась в историю, которой я очень хочу поделиться с вами. И это не «напоказ», тут всё искренне и по-настоящему – всё как было. И о трудностях, об одиночестве, о секундах, ради которых живёшь, о моей семье, о команде, без которой я никто.

Также честно скажу, что заголовок звучит нескромно и лично мне не нравится. Но мои друзья и коллеги, а также издательство «Бомбора» тут взяли работу и ответственность на себя. Говорят, что вопрос изучили и с четырёх лет до 39 никто в одном клубе не играл никогда. И это я ещё не закончил, кстати! Так или иначе, спасибо им за помощь, так как сам я бы, конечно, эту идею в голове бы в итоге и оставил. И, конечно, огромное спасибо замечательному журналисту Елене Вайцеховской, с которой мы много раз встречались и которая помогла мне собрать воспоминания воедино.

Я верю, наша книга вдохновит не только будущих или настоящих спортсменов, но и всех, кто на своём жизненном пути сталкивается с вызовами. Они были, есть и будут у каждого из нас. Друзья, давайте принимать их и справляться. По-другому никак», – написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
У Акинфеева 27 побед и 14 поражений в 50 дерби со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android