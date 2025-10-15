Шмейхель — о Хойлунде: никто с таким энтузиазмом не относится к «Манчестер Юнайтед»

Легендарный вратарь Петер Шмейхель высказался об игре 22-летнего датского нападающего «Наполи» Расмусе Хойлунде.

«Вам достаточно увидеть, что он делает в «Наполи» с Кевином Де Брёйне и Скоттом Мактоминеем — он забивает голы. Не понимаю, почему он в «Наполи». Никто с таким энтузиазмом не относится к «Манчестер Юнайтед», как Расмус Хойлунд. Он писал, как играл за этот клуб, когда ему было 10 лет. Он его ярый болельщик. И болельщики любят его, потому что он так усердно работал ради команды и никогда не жаловался», — приводит слова Шмейхеля BBC.

В нынешнем сезоне Хойлунд принял участие в шести матчах во всех турнирах за клуб, в которых он отметился четырьмя забитыми мячами.