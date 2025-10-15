Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шмейхель — о Хойлунде: никто с таким энтузиазмом не относится к «Манчестер Юнайтед»

Шмейхель — о Хойлунде: никто с таким энтузиазмом не относится к «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Легендарный вратарь Петер Шмейхель высказался об игре 22-летнего датского нападающего «Наполи» Расмусе Хойлунде.

«Вам достаточно увидеть, что он делает в «Наполи» с Кевином Де Брёйне и Скоттом Мактоминеем — он забивает голы. Не понимаю, почему он в «Наполи». Никто с таким энтузиазмом не относится к «Манчестер Юнайтед», как Расмус Хойлунд. Он писал, как играл за этот клуб, когда ему было 10 лет. Он его ярый болельщик. И болельщики любят его, потому что он так усердно работал ради команды и никогда не жаловался», — приводит слова Шмейхеля BBC.

В нынешнем сезоне Хойлунд принял участие в шести матчах во всех турнирах за клуб, в которых он отметился четырьмя забитыми мячами.

Материалы по теме
Конте — о Хойлунде: у него есть потенциал стать звездой, и он это доказывает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android