Защитник ЦСКА Дивеев ответил, будет ли он готов к матчу с «Локомотивом»

26-летний центральный защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев прокомментировал своё состояние. Ранее в составе национальной команды игрок пропустил матч с Ираном (2:1), но вышел в старте на встречу с Боливией (3:0).

«Как здоровье? Всё хорошо! Буду ли готов к матчу с «Локомотивом? Да», – приводит слова Дивеева «Советский спорт».

Защитник ЦСКА не играл с Ираном из-за проблем с голеностопом, а во встрече с Боливией Игорь провёл на поле один тайм, после чего был заменён на Максима Осипенко.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти матчах за ЦСКА в чемпионате России и в одной встрече Кубка России. На его счету два забитых мяча.

ЦСКА встретится с «Локомотивом» 18 октября в рамках Мир Российской Премьер-Лиги.