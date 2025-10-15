Рой Кин — о Рашфорде: он стал проблемным для окружающих

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о 27-летнем нападающем, выступающем на правах аренды за «Барселону», Маркусе Рашфорде.

«К концу его пребывания в «Манчестере» проблемы были налицо. Он стал проблемным для окружающих, особенно являясь одним из самых опытных игроков в «Юнайтед». Он должен был задавать стандарты и показывать новым игрокам клуба, что значит выступать за «Манчестер Юнайтед». Главное в том, что теперь у него есть шанс в сборной Англии и он его заслуживает. Нет никаких сомнений в его таланте, он, безусловно, фантастический, однако недостаточно быстро бежит и недостаточно сильно прессингует», — приводит слова Кина ITV.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 10 матчах во всех турнирах за сине-гранатовых, в которых он отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.