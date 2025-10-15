Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клубы РПЛ этим летом потратили на трансферы € 138,7 млн — больше всего за пять лет

Клубы РПЛ этим летом потратили на трансферы € 138,7 млн — больше всего за пять лет
Комментарии

У клубов Мир Российской Премьер-Лиги этим летом были самые большие расходы на трансферы за последние пять лет, сообщает официальный сайт РПЛ.

В общей сложности команды заплатили за футболистов € 138 710 000, а трансферные доходы, в свою очередь, составили € 64 610 000.

Для сравнения, летом 2024 года расходов было € 132 567 000 и € 86 150 000 соответственно, в 2023-м – € 98 865 000 и € 126 780 000, в 2022-м – € 86 188 000 и € 61 481 000, в 2021-м – € 127 325 000 и € 102 343 000.

Фото: premierliga.ru

Всего в летнее трансферное окно в российские команды приехали 55 иностранных футболистов, а уехали из России 43 игрока. Количество переходов внутри РПЛ – 75.

Материалы по теме
10 летних трансферов, которые уже считают провалом. Но по делу ли?
10 летних трансферов, которые уже считают провалом. Но по делу ли?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android