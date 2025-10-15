Клубы РПЛ этим летом потратили на трансферы € 138,7 млн — больше всего за пять лет

У клубов Мир Российской Премьер-Лиги этим летом были самые большие расходы на трансферы за последние пять лет, сообщает официальный сайт РПЛ.

В общей сложности команды заплатили за футболистов € 138 710 000, а трансферные доходы, в свою очередь, составили € 64 610 000.

Для сравнения, летом 2024 года расходов было € 132 567 000 и € 86 150 000 соответственно, в 2023-м – € 98 865 000 и € 126 780 000, в 2022-м – € 86 188 000 и € 61 481 000, в 2021-м – € 127 325 000 и € 102 343 000.

Фото: premierliga.ru

Всего в летнее трансферное окно в российские команды приехали 55 иностранных футболистов, а уехали из России 43 игрока. Количество переходов внутри РПЛ – 75.