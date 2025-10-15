«Интер» подтвердил травму Дармиана

«Интер» подтвердил, что 35-летний защитник Маттео Дармиан получил мышечную травму левой ноги и пропустит предстоящие матчи, сообщает официальный сайт клуба.

В заявлении медицинского штаба клуба говорится, что у игрока диагностировано растяжение камбаловидной мышцы левой ноги. Его состояние будет повторно оценено на следующей неделе, а это значит, что игрок выбыл из строя как минимум на пару недель.

Это исключает попадание Дармиана в состав «Интера» на субботнюю встречу Серию А с «Ромой» и на матч Лиги чемпионов с «Юнион Сент-Жиллуа».

В нынешнем сезоне Дармиан принял участие в двух матчах во всех турнирах за клуб, в которых не отметился голевыми действиями.