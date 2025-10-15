Скидки
Иван Гашек уволен с поста главного тренера сборной Чехии

Футбольная ассоциация Чехии объявила о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером местной национальной команды Иваном Гашеком. Его помощник Ярослав Веселы также покинул сборную.

ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 8-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Фарерские острова
Окончен
2 : 1
Чехия
1:0 Сёренсен – 67'     1:1 Карабец – 78'     2:1 Агнассон – 81'    

В октябрьских матчах отбора на чемпионат мира — 2026 Чехия сыграла вничью с Хорватией (0:0) и уступила Фарерским островам (1:2). На данный момент чешская национальная команда с 13 очками располагается на втором месте отборочной группы L.

Иван Гашек возглавил сборную Чехии в январе 2024 года. Под его руководством команда провела 21 матч, одержав 11 побед при пяти ничьих и пяти поражениях.

Осенью прошлого года Иван Гашек привёл чешскую сборную к победе в дивизионе B Лиги наций.

