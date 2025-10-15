«Барселона» недовольна Левандовским из-за травмы, полученной в сборной — Marca

«Барселона» недовольна нападающим команды Робертом Левандовским, который усугубил свою травму во встрече сборной Польши с Литвой (2:0) в рамках квалификации к ЧМ-2026, сообщает Marca. Польский форвард почувствовал боль – в том же месте, где получил травму в начале сезона. Левандовски решил продолжить игру, ему наложили тейп на бедро.

По информации источника, Роберт может пропустить примерно месяц, включая матч с «Реалом» 26 октября, данная ситуация вызвала крайнее раздражение в «Барселоне». Отмечается, что недовольство теперь направлено и на самих игроков, которые, по мнению клуба, должны сразу сообщать, если чувствуют недомогание. Тем более в случае с 37-летним Левандовским, который должен особенно беречь себя.

В сезоне-2025/2026 нападающий принял участие в семи встречах Ла Лиги, в которых забил четыре мяча.