Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» недовольна Левандовским из-за травмы, полученной в сборной — Marca

«Барселона» недовольна Левандовским из-за травмы, полученной в сборной — Marca
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» недовольна нападающим команды Робертом Левандовским, который усугубил свою травму во встрече сборной Польши с Литвой (2:0) в рамках квалификации к ЧМ-2026, сообщает Marca. Польский форвард почувствовал боль – в том же месте, где получил травму в начале сезона. Левандовски решил продолжить игру, ему наложили тейп на бедро.

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 8-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Литва
Окончен
0 : 2
Польша
0:1 Шиманьски – 15'     0:2 Левандовски – 64'    

По информации источника, Роберт может пропустить примерно месяц, включая матч с «Реалом» 26 октября, данная ситуация вызвала крайнее раздражение в «Барселоне». Отмечается, что недовольство теперь направлено и на самих игроков, которые, по мнению клуба, должны сразу сообщать, если чувствуют недомогание. Тем более в случае с 37-летним Левандовским, который должен особенно беречь себя.

В сезоне-2025/2026 нападающий принял участие в семи встречах Ла Лиги, в которых забил четыре мяча.

Материалы по теме
«Барса» ищет замену Левандовскому. И каждый вариант интригует!
«Барса» ищет замену Левандовскому. И каждый вариант интригует!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android