Пайшао — о «Марселе»: чувствую себя хорошо, уверенно в каждом матче

25-летний бразильский вингер «Марселя» Игор Пайшао высказался о своём пребывании во французском клубе.

«Находиться в этой раздевалке — шанс. Чувствую себя хорошо, уверенно в каждом матче. У нас всех одинаковый настрой. Если мы сохраним это единство, этот настрой, мы далеко пойдём. Я в этом уверен. Я счастлив здесь. Для меня важно сохранять хорошее настроение. Улыбка важна — на поле, на тренировках, в жизни. Улыбка может изменить чей-то день», — приводит слова Пайшао RMC.

Пайшао перешёл в «Марсель» из «Фейеноорда» летом 2025 года за € 35 млн, став самым дорогим летним приобретением французов. В нынешнем сезоне игрок принял участие в шести матчах во всех турнирах за клуб, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.