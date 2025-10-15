Тренер сборной Австралии Попович: мы можем быть конкурентоспособными на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Австралии Тони Попович прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче со сборной США (1:2).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 октября 2025, среда. 04:00 МСК
США
Окончен
2 : 1
Австралия
0:1 Бос – 19' 1:1 Райт – 34' 2:1 Райт – 52'
«Думаю, мы показали, что можем быть конкурентоспособными на чемпионате мира — 2026. На протяжении всей встречи мы неплохо играли с очень хорошей командой. С самого начала мы высоко прессинговали, при счёте 1:1 создавали очень опасные моменты.
Мы не победили, но сыграли очень здорово, лучше, чем с Канадой, хоть и победили тогда», — приводит слова Поповича Socceroos.
Ранее сборная Австралии вышла на чемпионат мира — 2026, заняв второе место в группе C азиатской квалификации.
