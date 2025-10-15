Скидки
Тренер сборной Австралии Попович: мы можем быть конкурентоспособными на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Австралии Тони Попович прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче со сборной США (1:2).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 октября 2025, среда. 04:00 МСК
США
Окончен
2 : 1
Австралия
0:1 Бос – 19'     1:1 Райт – 34'     2:1 Райт – 52'    

«Думаю, мы показали, что можем быть конкурентоспособными на чемпионате мира — 2026. На протяжении всей встречи мы неплохо играли с очень хорошей командой. С самого начала мы высоко прессинговали, при счёте 1:1 создавали очень опасные моменты.

Мы не победили, но сыграли очень здорово, лучше, чем с Канадой, хоть и победили тогда», — приводит слова Поповича Socceroos.

Ранее сборная Австралии вышла на чемпионат мира — 2026, заняв второе место в группе C азиатской квалификации.

